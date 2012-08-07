В Керчи на площади Ленина продолжаются работы по строительству новой подпорной стены. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, стенку начали облицовывать плиткой.
Отметит, что одну стенку рабочие частично разбили.
Напомним, работы начались сразу после майских праздников. Тогда рабочие снесли две стенки напротив школы. А позже начали сносить и недавно отремонтированную.После во время работ здесь перевернулась бетономешалка.
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