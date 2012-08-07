Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, посетит Международный детский центр «Артек» в Крыму, рассказали два источника РБК, близких к Кремлю, - передает Керчь.ФМ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК информацию о поездке: президент, по его словам, посетит полуостров в преддверии школьных выпускных.





«Это плановый визит в Крым, с посещением «Артека» и Севастополя. Поездка может пройти в компании вице-премьера Дмитрия Козака и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко», — сказал РБК источник, близкий к крымскому правительству.

В «Артеке» Путин откроет аллею, рассказал РБК один из источников.



Напомним, Путин сказал, что Керченский мост будет построен в срок (видео)