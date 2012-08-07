Полиция Ленинского района напоминает владельцам транспортных средств о необходимости не забывать соблюдать меры их сохранности, - передает Керчь.ФМ

«Оставляя транспортное средство без присмотра возле магазинов, домов или на неохраняемых стоянках необходимо помнить, что за вашей машиной могут следить любители легкой наживы, особенно если машина популярной марки и новая. Злоумышленника может привлечь все, что лежит в салоне машины. Даже если вещь не представляет какую-либо ценность, вы можете поплатиться разбитым стеклом», – отмечает начальник ОМВД России по Ленинскому району полковник полиции Виталий Землянский.

Как показывает анализ, кражи из автомобилей преимущественно совершаются в темное время суток, со дворов домов и неохраняемых стоянок. Поэтому, оставляя автомобиль, нужно забирать с собой все ценные вещи.

«Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если вы вышли на минутку. Не забывайте, что самое безопасное – это предусмотреть все возможные способы угона, краж личных вещей и исключить их заранее», – продолжил главный правоохранитель района.

В случае угона или кражи транспортного средства незамедлительно необходимо обращаться в полицию по телефонам дежурной части: (36557) 4-02-19 или 102.