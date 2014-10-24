Сегодня в 13.30 продолжится рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего Главы городской администрации Сергея Писарева, - передает Керчь.ФМ. Ожидается, что по данному уголовному делу будет допрошена председатель керченского горсовета Лариса Щербула.

Как стало известно Керчь.ФМ из собственных источников, вчера на политсовете керченского отделения партии Единая Россия был озвучен вопрос об отставке Щербулы по собственному желанию. Окончательное решение по данному вопросу членам партии будут помогать принять в четверг на расширенной конференции партии первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Наталья Маленко и председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс.

Предположительно, на должность Щербулы претендует ее настоящий заместитель Николай Гусаков. Также ожидается, что голосование будет тайным.

Напомним, в Керчи идет суд по обвинению эксглавы Администрации города. На антикоррупционном митинге керчане потребовали отставки Щербулы. Ее подозревают в совершении правонарушения.