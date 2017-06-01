Под Керчью, вечером 23 января 1994 года в бухте «Барзовка» в акватории Азовского моря нашли тело 19-летней девушки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-службе следкома, - передает Керчь.ФМ

По данным следствия, в ноябре 1993 года потерпевшую на почве личных неприязненных отношений задушили двое ее знакомых. После чего с целью сокрытия следов преступления выбросили тело в море.

Правоохранительные органы Украины к уголовной ответственности привлекли одного из участников убийства. Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

В 2014 году после образования следственных органов Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым по факту убийства девушки возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).

Следственным путем установили соучастницу убийства, которой удалось скрыться от органов следствия на территории Российской Федерации более 20 лет назад.

В ходе расследования уголовного дела, установили личность соучастницы убийства, а также место ее нахождения. В результате чего, ее этапировали из Мурманска в Республику Крым. В настоящее время ей предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, также недавно следком раскрыл убийство, где женщину 20 лет назад привязали к якорю и кинули в море