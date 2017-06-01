В Керчи, 21 июня, возобновилось после перерыва рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего Главы городской администрации Сергея Писарева. Об этом сообщает журналист Керчь.ФМ из зала судебного заседания.

Председатель горсовета Лариса Щербула не явилась в суд. Пришли все свидетели кроме нее. В зал запустили всех желающих, даже дополнительно внесли скамейки.

Как стало известно журналисту от депутатов, заместитель Щербулы Николай Гусаков отправил председателя горсовета в Симферополь.

Напомним, в Керчи идет суд по обвинению эксглавы Администрации города. На антикоррупционном митинге керчане потребовали отставки Щербулы. Ее подозревают в совершении правонарушения.