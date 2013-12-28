Начальник Ленинского отделения народного ополчения Константин Ременной должен понести более строгое наказание за избиение человека, чем штраф в 5 тыс руб. Об этом Крыминформу сообщила супруга пострадавшего Лариса Яценко, - передает Керчь.ФМ

«Я не согласна с решением суда и буду обращаться в прокуратуру. Я требую для Ременного уголовной ответственности. Пусть он в суде объясняет свои мотивы, почему он это сделал», – сказала Яценко и добавила, что сотрудники полиции даже не стали опрашивать многочисленных свидетелей инцидента.

Ранее пресс-служба МВД по Республике Крым сообщила, что избившему таксиста ополченцу назначено административное наказание (ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои) в виде штрафа в размере 5 тыс руб. При этом в возбуждении уголовного дела было отказано «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

Начальник Ленинского отделения народного ополчения Константин Ременной в конце мая избил 51-летнего таксиста Сергея Яценко за обгон своего автомобиля, за рулём которого находилась его дочь. Ополченец посчитал, что таксист совершил неосторожный манёвр при обгоне на трассе и якобы «поджал» его машину. В итоге Ременной ударил Яценко через окно авто, потом открыл дверь и стал уже ногами бить в лицо, грудь, плечи и по телу, постоянно ругаясь матом и угрожая.

Пострадавший в тот же день обратился с заявлением в полицию, однако дело возбуждено не было. Позже районная прокуратура признала отказ в возбуждении уголовного дела необоснованным, отменила его и поручила полицейским провести дополнительную проверку.

Напомним, в конце прошлого года в Щелкино бойцы самообороны избили на улице местных жителей.