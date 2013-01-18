Ялтинская организация «Ковчег» выиграла тендер на отлов и стерилизацию животных в Керчи. Аукциона не было, так как заявка была всего одна. Об этом Керчь.ФМ рассказал начальник ЖКХ города Сергей Карпов.

На данный момент, контракт находится на стадии подписания. По его словам, после того, как к договору приложат подтверждение финансового обеспечения, будет подписан контракт и организация приступит к своим обязанностям.

Напомним, в Керчи планируют стерилизовать 588 бездомных животных, а убить - 147

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