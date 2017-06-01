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5 Новости » Общество В категориях:

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В Ленинском районе в водохранилище незаконно установили рыболовные сети

Прокуратура Ленинского района провела проверку по факту незаконной добычи биологических ресурсов на водохранилище Самарли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ Установлено, что оператор насосной станции промышлял незаконной рыбалкой, устанавливая сети, использование которых запрещено. Материалы проверки направлены в орган дознания для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов). Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Служба новостей Керчь.ФМ

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