Прокуратура Ленинского района провела проверку по факту незаконной добычи биологических ресурсов на водохранилище Самарли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ
Установлено, что оператор насосной станции промышлял незаконной рыбалкой, устанавливая сети, использование которых запрещено.
Материалы проверки направлены в орган дознания для организации уголовного преследования.
По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов).
Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.