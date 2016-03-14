В Керчи, за несанкционированные свалки мусора, а также его сжигание в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 20.4.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Так, на граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 2000 до 3000 руб.

- на индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица штраф в размере от 20000 до 30000 руб.

- на юридических лиц от 150000 до 200000 руб.

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