Зампредседателя горсовета Керчи Николай Гусаков сообщил депутатам горсовета о том, что подписей на обращении об удалении Щербулы не хватает. Соответствующее сообщение было подано депутатам 20 июня, - передает Керчь.ФМ.

Изначально, подписей для удаления для внесения обращения на рассмотрение депутатов на сессии горсовета, по мнению Гусакова, было достаточно. Однако, как пишет народный избранник, 30 мая депутат Теплухин подал заявление о временном отзыве своей подписи.

«Учитывая вышеизложенное, ставим Вас в известность, что основания для направления указанного обращения в адрес Главы республики Крым Аксенова С.В. и внесение его на рассмотрение Керченского городского совета отсутствуют», - пишет Гусаков.

Следует отметить, что количество подписей до 10 на обращении зампредседателя горсовета считал три недели.