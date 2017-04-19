Усиленные проверки технического состояния судов «река-море», организованные портовыми службами контроля (ПСК) мелководных портов Азовского моря, организованные после гибели сухогруза «Герои Арсенала», привели к фактическому прекращению работы крупной рейдовой перевалки грузов, находящейся за пределами 12-мильной зоны в нейтральных водах Керченского пролива. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе логистической компании «Глогос проект», - передает Керчь.ФМ.

«Поводом к развёртыванию активности службами ПСК послужила гибель сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего под тяжестью пятиметровой волны 19 апреля, как раз во время перевалки в нейтральных водах Керченского пролива. Под санкции портовых властей, стремящихся повысить безопасность экипажей судов, практически сразу попала большая часть возрастных теплоходов в неудовлетворительном техническом состоянии под иностранными флагами», – сообщили в пресс-службе логистической компании.

Большинство судов, которым после проверки было запрещено заходить в российские порты, оказались из числа ранее работающих на рейде Керченского пролива. В нейтральных водах пролива эти суда перегружали зерно на крупнотоннажные теплоходы-накопители.

«Без судов смешанного плавания, завозящих зерно, основной состав крупнотоннажных теплоходов, служащих накопителями, постепенно уходит из нейтральных вод на рейдовую перевалку порта Кавказ, также расположенную в Керченском проливе, но уже на территории России», – уточнили в «Глогос проект».

В компании отметили, что фактическое прекращение рейдовой перевалки в нейтральных водах Керченского пролива сразу отразилось на оборотах российского порта Кавказ. Его грузооборот за январь-май 2017 года составил 11,2 млн тонн, что на 45% больше аналогичного периода 2016 года. При этом объём погрузки в рейдовом перевалочном районе порта Кавказ вырос на 74%, а объём обработки зерна и зерновых – в 4,7 раза.

Эксперты «Глогос проект» ожидают, что закрытие рейда приведет к росту числа судов и перераспределению потоков зерна по портам региона и, соответственно, к оздоровлению рынка.

«Помимо порта Кавказ, избавившегося от конкурента благодаря широким проверкам ПСК, от сложившейся ситуации могут выиграть фрахтователи, у которых увеличится выбор флота для фрахта зерна в Турцию, – считает генеральный директор логистической компании «Глогос проект» Константин Гриневич. – Кроме того, выиграют и сами судовладельцы, поскольку в портах будет больше груза, который нужно везти в страны-импортеры уже совсем по другим ставкам».

Напомним, 19 апреля, ночью, в шторм затонуло судно под Керчью. на борту находилось 12 человек. Среди членов экипажа затонувшего в Керченском проливе судна была женщина. Под Керчью на месте крушения сухогруза нашли две шлюпки и гидрокостюм. Спасатели так и не нашли тела пропавших моряков и не обнаружили масляных пятен в море. Моряк спасшийся с сухогруза «Герои Арсенала» выехал в Украину. Завершили морские поиски моряков с судна, затонувшего под Керчью. Тем не менее, родственники моряков просили о помощи в поиске.