Украина намерена обратиться в Международную морскую организацию (ИМО - International Maritime Organization) в связи со строительством Россией моста через Керченский пролив Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, - передает Керчь.ФМ.

«Никакие действия по поводу строительства указанного объекта РФ не согласовала с Украиной», - сказал чиновник.

Таким образом Россия, по его мнению, нарушила требования Конвенции ООН по морскому праву, Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также ряд других международных соглашений и документов.

Кроме того, продолжил Лавренюк, с Украиной не согласованы намерения РФ закрыть Керченский пролив в акватории его судоходной части на 23 дня в августе-сентябре 2017 года в связи с установкой арки, "что может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом". "Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив, - по мнению замминистра, - приведет к значительному уменьшению судозаходов в порты Мариуполя и Бердянска, снижению их грузооборота, что недопустимо", - пишет ТАСС