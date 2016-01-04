Военнослужащие-контрактники, которые в марте 2014 года остались в Крыму не могут официально трудоустроиться. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали бывшие контрактники, которые после референдума в марте 2014 года не уехали в Украину, а остались жить в Крыму.

В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса России при трудоустройстве граждане должны предоставить документы, в том числе документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

«Мы являемся в соответствии с законом о присоединении Крыма к России, гражданами России. Свою службу по контракту в вооруженных силах продолжать не стали. Как известно, часть военнослужащих уехала в Украину, остальные остались здесь. Некоторые, как мы, от военной службы отказались вообще. В наших военниках не стоит отметка о том, что мы уволены из вооруженных сил Украины. В отделах кадров предприятий у нас требуют отметку о постановке на воинский учет, а военкомат нас на учет не ставит. Мы своими письмами дошли уже до Минобороны РФ. Штаб ЮВО ответил, что выдать военный билет смогут только после того, как мы уволимся с предыдущего места службы. Но все же понимают, что в Украине мы преступники и первая же попытка пересечь границу для нас обернется, как минимум, тюрьмой», - рассказал керчанин

В редакции имеется официальный ответ керчанину из Штаба Южного военного округа, в котором ему отказано в выдаче военного билета пока не будет утрачен статус военнослужащего иностранного государства.

«Согласно разъяснениям начальника управления кадров Южного военного округа, граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации», - говорится в ответе.