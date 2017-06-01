В Крыму, 26 июня, объявлено выходным днем в связи с мусульманским праздником окончания поста «Ораза-байрам». В этот день в Керчи на городской набережной пройдут праздничные мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В 14.00 пройдет торжественное открытие праздника и выступление почетных

гостей.

С 14.30 до 16-00 - праздничный концерт с участием крымскотатарских

коллективов.

16-00 - 17-00 - Национальная борьба Куреш. Главный приз соревнований – живой барашек. Народные гуляния, а также угощение национальной кухни.

Администрация города приглашает керчан и гостей города принять участие в праздновании Ораза-байрам.

Напомним, как в прошлом году отметили этот праздник.

Фото: архив