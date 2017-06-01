В Минприроды России ввести специальное тестирование для охотников (охотминимум). Об этом сообщили Новости Крым в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ, - передает Керчь.ФМ.

Охотминимум будет выглядеть как теоретический экзамен, включающий в себя вопросы по: правилам охоты, техники безопасности при осуществлении охоты, техника безопасности при обращении с охотничьим оружием, основы биологии и диких животных. Кроме того, предлагается ограничить срок действия охотничьих билетов до 10 лет.

Как утверждают в Минприроды РФ, ограничение действия охотничьих билетов даст возможность получить информацию о реальном количестве охотников на территории Российской Федерации.

Реализация этого проекта позволит региональным органам государственной власти самостоятельно проводить тестирование.

Напомним, в Минприроде Крыма выступают за сокращение популяции диких кабанов на полуострове