Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма с начала года ликвидировало 22 несанкционированных свалки, общая площадь убранных территорий составила почти 43 тыс кв. м. Об этом сообщила пресс-служба министерства, - передает Керчь.ФМ.

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма с начала года ликвидировало 22 несанкционированные свалки за пределами населенных пунктов. Общая площадь убранных территорий составила 42,8 кв. м, общий объем вывезенного мусора более 16 тыс кубометров», – говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму хотят следить за свалками из космоса