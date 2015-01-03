Предоставление крымчанам права безвизового режима с Евросоюзом как гражданам Украины — провокация, которая может обернуться арестами и преследованием со стороны украинских властей. Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, - передает Керчь.ФМ.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что, предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам Украины станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.
По его словам, нельзя поддаваться на эти провокации, которые по существу означают предательство выбора крымского народа.
«Здесь нужно здраво, трезво оценивать и очень четко понимать, что стоит за этими действиями», — подчеркнул вице-премьер.
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