В Крыму, 22 июня, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Как сообщает «SINOPTIK» в Керчи сегодня целый день будет идти дождь.
Фото: интернет
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В Крыму, 22 июня, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Как сообщает «SINOPTIK» в Керчи сегодня целый день будет идти дождь.
Фото: интернет
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