В Ленинском районе в полицию обратился 46-летний мужчина и сообщил, что из его автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2109 украли аккумулятор, акустические колонки и другое имущество на общую сумму около 5 тысяч рублей. Машины находились во дворе его дома.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили причастного к совершению кражи. Им оказался ранее не судимый 19-летний сосед заявителя.

Подозреваемый написал явку с повинной и пояснил, что ему были нужны деньги, поэтому он решил похитить у соседа из автомобилей какое-нибудь имущество и продать. Вырученные от продажи деньги успел потратить на свои нужды. Часть имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время по данному факту отдел дознания ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

«ОМВД России по Ленинскому району обращается к гражданам и напоминает о бережном отношении к личному имуществу. Ценные вещи и денежные средства храните при себе, не оставляя без присмотра, даже на короткое время. Проверяйте, закрыты ли двери вашего автотранспортного средства. Желательно также оборудовать автомобиль сигнализацией».