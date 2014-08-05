Добровольное дактилоскопирование – один из видов дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. Государственная дактилоскопическая регистрация включает в себя получение, учет, хранение, классификацию и выдачу дактилоскопической информации, то есть информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Граждане Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» имеют право на прохождение добровольной дактилоскопической регистрации.

Дактилоскопическая регистрация может оказать неоценимую помощь в ряде случаев: установлении и подтверждении личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

Сам процесс дактилоскопирования не представляет опасности для здоровья и проводится с соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Дактилоскопическая информация является конфиденциальной. Доступ к данной информации ограничен и регулируется Федеральным законом «О персональных данных». Должностные лица несут административную и уголовную ответственность за нарушение правил ее хранения и незаконное использование. При таком условии хранения и использования дактилоскопической информации исключается возможность ее искажения и несанкционированного доступа к ней.

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится по письменному заявлению установленной формы гражданина Российской Федерации, родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) граждан Российской Федерации, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних.

По желанию граждан, прошедших добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, данная информация может быть уничтожена. Для этого необходимо с заявлением обратиться в территориальный орган внутренних дел. В течение 30 суток с момента подачи такого заявления гражданин будет письменно уведомлен об уничтожении дактилоскопической информации.

Информация уничтожается также в случае установления факта смерти лица, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, по сообщению родственников на основании свидетельства о смерти.

Как пишет ведомство, любой житель города, изъявивший желание пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, может обратиться в УМВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8, кабинет № 14. Прием граждан по вопросам подачи заявления и проведения дактилоскопической регистрации осуществляется по понедельникам и средам с 09:00 до 13:00 ч. Контактный телефон (36561) 7-81-47.

Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится бесплатно.

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