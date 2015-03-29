В Ленинском районе, в полицию обратились родители 16-летнего мальчика и сообщили, что его сына ограбили. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

Полицейские установили, что в одном из сел района, возле дома культуры, злоумышленник пригрозил потерпевшему физической расправой и открыто похитил музыкальную колонку и солнцезащитные очки. Ущерб заявители оценили в сумму более 2 тысяч рублей.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый местный житель.

Похищенную музыкальную колонку полицейские изъяли и вернули законному владельцу, а очки молодой человек, с его слов, выбросил.

В отношении подозреваемого отдел дознания ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж).

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба