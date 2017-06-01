Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект о переносе выходных дней в следующем году. Об этом сообщают Новости Крыма, - передает Керчь.ФМ

Новогодние каникулы продлятся девять дней, с 30 декабря по 8 января. Выходные 6 и 7 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 9 марта и 2 мая. Таким образом, россияне в марте отдохнут 4 дня, с 8 по 11 марта.

Кроме того, Минтруд хочет сделать нерабочими 30 апреля (понедельник) и 2 мая (среда) за счет субботы, 28 апреля, и воскресенья, 7 января. Поскольку 1 мая и так праздник, а 29 апреля — воскресенье, выходными станут сразу четыре дня. 9 мая — традиционно выходной.

Также предлагается отдыхать с 9 по 12 июня. Выходной с 9 июня (суббота) на понедельник – 11 июня, чтобы присоединить выходной день к 12 июня.