В Керчи, 23 июня, в здании администрации проходит сессия горсовета. Как передает журналист Керчь.ФМ из зала, первым вопросом в повестку дня внесли отставку председателя горсовета Ларису Щербулу.

Как сообщили всем присутствующим, вчера от нее поступило заявление о сложении полномочий по семейным обстоятельствам. Сама Щербула сказала несколько слов на трибуне.

Аксенова, которого депутаты ждали на сессии, нет.

В зале присутствуют председатель Государственного Совета Республики Крым Наталья Маленко, председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс, зампредседателя совета министров РК Игорь Михайличенко.

Сессию ведет Николай Гусаков.

Напомним, в Керчи идет суд по обвинению эксглавы Администрации города Сергея Писарева в получении крупной взятки. Лариса Щербула, как свидетель, не явилась на судебное заседание, на котором свидетель в зале суда сообщил, что деньги, которые получил Писарев, предназначались Ларисе Щербуле. На антикоррупционном митинге керчане потребовали отставки Щербулы. Ее подозревают в совершении правонарушения.