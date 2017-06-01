Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на выполнение работ по поставке и монтажу пластиковых евроконтейнеров на сумму 500 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.
Всего планируют закупить 40 контейнеров для ТКО (для уборки спецтехникой) емкостью 1,1 м3.
Требования к устанавливаемым евроконтейнерам:
Смету можно посмотреть здесь
Указанные услуги исполнитель должен будет предоставить с момента заключения контракта и в течении 20 календарных дней.