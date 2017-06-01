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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи на установку новых евроконтейнеров потратят 500 тыс руб

Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на выполнение работ по поставке и монтажу пластиковых евроконтейнеров на сумму 500 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ. Всего планируют закупить 40 контейнеров для ТКО (для уборки спецтехникой) емкостью 1,1 м3. Требования к устанавливаемым евроконтейнерам: Смету можно посмотреть здесь Указанные услуги исполнитель должен будет предоставить с момента заключения контракта и в течении 20 календарных дней.

Служба новостей Керчь.ФМ

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