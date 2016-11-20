В Керчи, 27 июня в 11.00 пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и организаций. Об этом сообщает пресс-служба Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

Тема семинара: «Изменения в налоговом законодательстве в 2017году. Сроки уплаты налогов и предоставления налоговой отчетности за 1 полугодие 2017 года. Анализ ошибок в Расчетах по страховым взносам и Расчетах по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017года. Новый порядок применения ККТ».

Мероприятие пройдет в актовом зале Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым по адресу: г. Керчь, ул. Борзенко,40