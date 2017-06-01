В Керчи, 23 июня, на сессии горсовета, после того, как Ларису Щербулу лишили полномочий председателя горсовета, на эту должность выдвинули две кандидатуры – Депутата Андрея Круглова и зампредседателя горсовета Николая Гусакова.

На данный момент они рассказывают о себе и своих предложениях.

Гусаков сказал, что так как занимает должность зампредседателя, он знает о проблемах города.

Как рассказал Круглов, его выдвинули от партии КПРФ, но он выступает от партии «Единая Россия». Сообщил, что хочет, чтобы в городе был порядок и не было коррупции.

Дерюгина сообщила, что вчера на заседании фракции «Единая Россия» не обсуждали кандидатуру Круглова.

После чего, данных кандидатур предложили выдвинуть на тайное голосование. За включение кандидатуры Гусакова в бюллетень тайного голосования проголосовали 20, и двое воздержались. За Круглова – 2 за и 20 против.

На 10.30 готовят бюллетени. Объявили перерыв 10 минут.

В 11.00 часов сессия продолжилась. Бюллетени готовы. В них внесли две кандидатуры. Идет тайное голосование. За полученный бюллетень депутаты расписываются.

Только что, в 11.07 счетная комиссия ушла в 102 кабинет за подсчетом голосов

В 11.17 зачитали протокол. 21 депутат проголосовал за Гусакова и 4 - за Круглова. По итогам тайного голосования председателем горсовета избрали Гусакова. Всего его поздравляют. Объявили перерыв в пять минут

После перерыва Николай Гусаков начал давать присягу. Председатель Государственного Совета Республики Крым Наталья Маленко порекомендовала новому председателю горсовета в первую очередь провести работу с депутатами о регламенте.