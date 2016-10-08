Более четырех тысяч жителей Крыма имеют диагноз «наркомания». Об этом сегодня сообщает Крыминформ со ссылкой на заведующего диспансерным отделением Крымского научно-практического центра наркологии Андрея Мандыбуру, - передает Керчь.ФМ.

«Сейчас в Крыму зарегистрировано более четырех тысяч потребителей наркотиков, которым поставлен диагноз «наркомания», – сказал он. – На смену традиционным наркотикам приходят более агрессивные и инвалидизирующие, это «соли», спайсы».

По мнению заместителя министра здравоохранения Крыма Антона Шаклунова, в борьбе с наркоманией играет большое значение отношение общества к этому явлению.

«Нетерпимость (по отношению к наркотикам) – первое, что должно быть сформировано в обществе, – подчеркнул он. – Толерантное отношение у общества должно быть к людям, которые стали на путь исправления».

В канун Международного дня борьбы с наркоманией, который отмечается 26 июня, различные ведомства Крыма провели на соответствующую тему профилактические мероприятия. На прошедшем в четверг в прокуратуре Крыма координационном совещании руководителей правоохранительных органов республики отмечено, что за 2016 год и истекший период 2017 года в Крыму зафиксировано 2,4 тысячи преступлений по незаконному обороту наркотиков. Также выявлено семь занимавшихся распространением наркотиков организованных групп.