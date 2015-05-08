В Керчи, 23 июня, в ходе сессии депутат Андрей Круглов снова напомнил о заявлении Натальи Дерюгиной, что партия «Единая Россия» состоит из членов «Партии регионов», родственников и близких друзей, - передает Керчь.ФМ

«То что мы фракция «Единая Россия», я осознал в 2014 году, когда пришел в эту партию. Я до этого не метался ни в одной партии, которая была в послесоветское время на территории Украины, где мы проживали. Когда председатель фракции «Единая Россия» заявляет, что партия «ЕР» состоит из «Регионов» и все остальное кумовство – я это не поддерживаю. Говорю это открыто», - заявил депутат Андрей Круглов.

Эти слова снова не понравились Дерюгиной и она попросила слово. Однако, Масюткин и Щербула пытались ее удержать, чтобы она ничего не говорила, но она все-таки высказалась:

«Уважаемые коллеги! Вот у нас фракция «Едина Россия» создалась в 2014 году и я убедительно прошу вспомнить 2014 год, когда в Верховной Раде Крыма 53 депутата, единственный легитимный орган, который был на тот момент, принял решение о референдуме. Это были 100% члены партии «Регионов», и не надо чернить крымскую партию «Регионов», она сделала все возможное на законодательном поле и самооборона вместе с ней. Только благодаря этому мы имеем референдум и мы имеем российский Крым», - сказала Дерюгина.

Кроме этого, в конце сессии также об этом заговорил председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс:

«Сегодня я так краем уха услышал, о том, что партия «Регионов» - там негодяи и все прочее. 54 члена партии «Регионов» и никакой другой партии, в тот момент 27 числа, приняли первое решение «отправку правительства в отставку», «назначение председателя Советов министра Сергея Аксенова». Мы приняли все решения по назначению правительства и, самое главное, вот эти 54 человека члены партии «Единая Россия» проголосовали 6 марта за проведение референдума. Мы проехали все населенные пункты и рассказывали людям, что нужно идти в Россию», - заключил Фикс.

При этом никто не прокомментировал слова про кумовство и родственные связи.

Напомним, перед этим Щербулу лишили полномочий председателя горсовета, и уже выбрали нового председателя.