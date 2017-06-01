В Ленинском районе, в июне руководящий состав полиции проведет выездной прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Так, в селе Горностаевка 28 июня с 10.00 до 12.00 состоится прием граждан начальником следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району Сергеевой Татьяной Ивановной

В селе Виноградное 29 июня с 10.00 до 12.00 состоится прием граждан начальником кадрового обеспечения ОМВД России по Ленинскому району Дервишевым Эрнестом Серверовичем

В селе Останино 29 июня с 10.00 до 12.00 состоится прием граждан начальником отдела дознания ОМВД России по Ленинскому району Скудной Натальей Анатольевной

Прием граждан будет проводиться в помещениях сельских поселений.

«Просим обращаться по вопросам, касающимся компетенции ОВД», - сообщает ведомство.