Журналист сайта Керчь.ФМ 24 июня сделал обзор средних цен на основной перечень продуктов, которые продают на центральном рынке и в центральных супермаркетах города.
Первыми в колонке указаны цены на центральном рынке, а вторые - в центральных супермаркетах.
Курятина (бедро) – 190 – 180 р;
Курятина (филе) – 245 р – 254 р;
Телятина мякоть – 495 р;
Говядина – 490 р – нет;
Свинина (мякоть) – 280 – 300 р;
Морковь –65 – 68 р;
Лук – 40 – 35 р;
Картофель молодой – 50 – 49;
Капуста – 70 – 55;
Зелень – 15 р;
Помидор – 90 – 105 р;
Огурец – 50 – 49,90 р;
Яйца – 60 – 45 р;
Хлеб – 19-25 р;
Молоко - 50 - 65 р;
Творог – 180 р;
Сметана – 180 р;
Малина (кг) – 300 р;
Клубника - 200 р за кг;
Черешня - 200 р за кг;
Персик - 150 р за кг.
Напомним, обзор цен за 17 июня