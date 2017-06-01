Президент России Владимир Путин прибыл в детский центр «Артек». По прибытию Путин осмотрел макет международного детского центра «Артек». Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря «Солнечный».

Глава «Артека» рассказал президенту о том, что площадь детского комплекса сопоставима с Монако. Он сообщил Путину о работах по восстановлению лагеря в 2015 и в 2016 годах, а также о планах по развитию комплекса, чтобы лагерь мог принимать в одну смену одновременно 10 тысяч детей (в настоящее время за одну смену лагерь принимает порядка 3,3 тысячи детей). Он сообщил, что в лагерь приезжают дети не только из России, но и из других стран, в том числе из США, Украины, из стран Европы, из Сирии.

Директор лагеря предложил Путину осмотреть несколько действующих корпусов «Артека», в шутку отметив, что «погода нам в этом благоволит».

«Вы думаете?», — ответил Путин, прокомментировав то, что во время его прибытия в лагерь пошел очень сильный дождь.

Встречая президента, один из членов делегации, его советник Андрей Фурсенко, также говоря о начавшемся ливне отметил:

«Тенденция однако».

Фото: РИА Крым