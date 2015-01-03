В Крыму, в отношении индивидуального предпринимателя, который пытался незаконно переместить через государственную границу Российской Федерации почти 50 килограммов незарегистрированных лекарственных средств возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни, - передает Керчь.ФМ

Так, 31 декабря 2016 года сотрудники Крымской таможни при проведении таможенного контроля установили факт перемещения крупной партии лекарственных средств с сокрытием от таможенного контроля.

Гражданин России пытался ввезти в конструктивных полостях автомобиля 42 наименования лекарственных средств иностранного производства, незарегистрированных в государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации. Общий вес изъятой партии составил 48,9 килограммов, а рыночная стоимость превысила 175 тысяч рублей.

Следствие установило, что индивидуальный предпринимать осуществлял розничную торговлю лекарственными средствами на территории Республики Крым. В дальнейшем он планировал сбывать лекарственные средства в сети подконтрольных аптек.

В июне 2017 года Главное следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым в отношении гражданина возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238.1 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, мужчина пытался ввезти в Крым крупную партию амфетамина

Фото: пресс-служба