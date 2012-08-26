В Керчи специалисты управления муниципального контроля выявили незаконное проведение строительных работ в районе Аршинцево. На территории одного из садоводческих потребительских кооперативов проходит строительство одноэтажного объекта капитального строительства без разрешения на строительство.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Действия застройщика образуют нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию, ответственность за которое предусмотрено ч.1. ст. 9.5. КоАП РФ.

Специалисты отдела комплексных проверок управления муниципального контроля на основании Постановления Администрации города Керчи «О вопросах административного производства в отношении самовольного строительства объектов капитального строительства на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» составили протокол об административном правонарушении.

Вышеуказанный протокол об административном правонарушении и копии документов направлены в Службу государственного строительного надзора Республики Крым для рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фото: пресс-служба