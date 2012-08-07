Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект об эксперименте с курортным сбором в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Об этом сообщается на официальном сайте парламента, - передает Керчь.ФМ

«О новшествах документа рассказал официальный представитель Правительства Российской Федерации статс-секретарь – заместитель министра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, – говорится на сайте Госдумы. – Законопроект принят, за – 313 голосов».

Хацаев пояснил депутатам, что целью законопроекта является формирование единого туристического пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры, путем проведения с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в указанных регионах.

В законопроекте сказано, что размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей за сутки пребывания в объектах размещения. При этом он

«может быть дифференцирован в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 рублей), времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта».

Согласно документу, от уплаты сбора освобождены льготные категории граждан (ветераны Великой Отечественной войны, герои СССР и России, герои труда, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалиды 1 и 2 группы и другие), дети до 18 лет, а также люди, прописанные в регионе, в котором установлен курортный сбор или работающие там на основании трудового договора.

Тем не менее многие парламентарии настаивают на его доработке. В частности, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов просит авторов доработать проект с учетом анализа возможных негативных экономических явлений.

«Из правового регулирования выпадают отдыхающие в частном секторе. Значит, основная нагрузка ляжет на отели, профилактории и санатории. Это приведет к удорожанию санаторно-курортных услуг, что снизит позиции наших курортов по сравнению с зарубежными», – сообщил председатель комитета Ярослав Нилов.

Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах. Его хотят взимать раз в год и только в пик сезона. В законопроекте о курортном сборе собираются учесть предложения крымчан. В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе в Крыму. В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора. Также, в Госдуме предлагают прописать, на что пойдут средства от курортного сбора. Депутат ГД предлагает ввести курортный сбор только в отношении иностранцев