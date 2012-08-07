В Керчи, 25 июня на городском пляже, прошел фестиваль красок. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, краски можно было приобрести рядом в палатке.
Для юных керчан включили музыку и они, обсыпаясь красками, танцевали и веселились.
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В Керчи, 25 июня на городском пляже, прошел фестиваль красок. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, краски можно было приобрести рядом в палатке.
Для юных керчан включили музыку и они, обсыпаясь красками, танцевали и веселились.
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