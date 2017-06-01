В редакцию сайта Керчь.ФМ обратилась керчанка, которая благодарит небезразличных жителей города к судьбе собаки, которую оставили на привязи около дома на Мирошина,16. Женщина рассказала, что к ней на телефон поступило много звонков от горожан города, которые были готовы забрать себе брошенную собаку. Также, она сообщила, что самостоятельно нашла ей хозяев, позвонив своим друзьям.

«Спасибо всем неравнодушным людям, которым небезразлична судьба собаки! Спасибо Керчь.ФМ и тем людям, которые звонят и хотят ее забрать к себе домой!!! Но вчера, 24 июня, в тот же день, алабай уже нашел себе новых владельцев! И я уверена, что собаке повезло и ей там будет хорошо! Как позже выяснилось, её предали 3 раза. Люди собаку нашли в районе автовокзала и взяли ее себе на передержку, пока не найдутся хозяева. Старые хозяева не нашлись и спустя месяц, собака попала в семью, у которых девочка прожила пару-тройку дней и они решили от нее избавиться таким путем, оставив собаку умирать, привязав ее к дереву без воды и еды. Я позвонила вчера своим знакомым, которым нужна была собака, они приехали и ее забрали. В машину собака боялась сесть и упиралась, поэтому повели они ее пешком домой. Люди хорошие и ответственные! Даже планируют пойти с ней на дрессировку к кинологу. Спасибо всем большое!», - рассказала небезразличная к судьбе брошенной собаки керчанка.