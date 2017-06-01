Крымчанка Алёна Белякова стала победительницей первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Эти соревнования состоялись в Саранске. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

Как сообщили Крыминформу в пресс-службе Крымской республиканской федерации лёгкой атлетики, мастер спорта из Джанкойского района Алёна Белякова (тренер Юрий Беляков) выиграла состязания в метании диска среди юниорок. Отправив в четвёртой попытке снаряд весом 1 кг на отметку 53 метра и 03 сантиметра, Алёна не оставила шансов своим соперницам.

На второй позиции в итоге оказалась Анастасия Витюгова (у неё двойной зачёт – Москва и Санкт-Петербург), а на третьей – Надежда Деркач (Москва – Нижегородская область).

Всего в Саранске выступили более 700 спортсменов из разных регионов страны.