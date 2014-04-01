Девятипалубный лайнер «Князь Владимир», выполняющий второй круиз по Чёрному морю, привёз в Крым туристов из Ирана. Об этом Крыминформу сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Второй пассажирский рейс круизного лайнера «Князь Владимир» уже побывал в Крыму. На борту – 172 пассажира, среди которых восемь человек из Ирана», – говорится в сообщении. В минкурортов добавили, что иранские туристы уже побывали в Воронцовском дворце, Ласточкином гнезде и на винзаводе «Массандра». Иностранных туристов сопровождал ялтинский гид-переводчик.

Пассажирский лайнер «Князь Владимир» вышел в первый круиз из Сочи 11 июня. Судно будет отправляться из Сочи в шестидневный круиз в Крым каждое воскресенье, вплоть до середины октября. Кроме Сочи предусмотрены остановки в портах Новороссийска, Ялты и Севастополя. Накануне вечером лайнер вышел из Севастополя в Сочи.

Напомним, пассажиры лайнера «Князь Владимир» попали в базу сайта «Миротворец». В первый рейс «Князь Владимир» пошел заполненным на 50%, – круизная компания