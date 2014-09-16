В Керчи, 24 июня на территории городского пляжа, прошел первый день I рок-фестиваля «Боспорские врата». Территорию фестиваля оградили забором. Вход контролировали правоохранительные органы. Для керчан установили более 10 биотуалетов, - передает Керчь.ФМ.

Перед керчанами выступили:

1.ДВА МОРЯ, г. Керчь

2. БРЭЙН ВОШЬ, г. Керчь

3. SUMMER BOYS, г. Феодосия

4. КИТЫ, г. Феодосия

5. SHPILLY BEAVERS, г. Керчь

6. JUNKID, г. Севастополь

7. THE SUMMERS, г. Джанкой

8. БУДНИ, г. Севастополь

9. КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ, г. Красноперекопск

10. СУРОГАТ, г. Ялта

Сегодня, 25 июня, пройдет второй день. Напомним, сегодня выступят:

17.00-22.00 – Концерт участников фестиваля:

1.СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ, с. Маленькое

2. ROYAL FLUSH, г. Керчь

3. ТАКСИ НА ДУБРОВКУ, г. Керчь

4. ХЕРЕС ЯНГ, г. Ялта

5. ПЛОД, г. Симферополь

6. THE PSCOFF, г. Керчь

7. AMELY SKY, г. Севастополь

8. THE VAZELINE, г. Санкт-Петербург

9. ANGEL DA ROCK, г. Санкт-Петербург

23.00-00.00 – ХЕДЛАЙНЕР фестиваля – ГРУППА «F.P.G», г. Нижний Новгород

Вход бесплатный.