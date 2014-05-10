Министерство сельского хозяйства Республики Крым планирует увеличить площадь орошаемых земель в республике до 82 тыс гектаров к 2020 году, но минсельхоз России просит не спешить. Как передает корреспондент Крыминформа, соответствующая дискуссия состоялась на совещании в Совете министров Крыма по развитию мелиорации на полуострове, - передает Керчь.ФМ

«Площадь планируемых посадок с возможностью строительства мелиорируемых систем составила: сады – 16,6 тыс га, виноградники – 29,7 тыс га, прочие культуры – 11 тыс га, овощи – 11 тыс га. С учетом имеющихся в 2017 году 15 тыс гектаров орошаемых земель, общая площадь орошения к 2020 году составит 82,3 тыс га, а прирост к 2017 году составит 69 тыс га», – сообщил замминистра сельского хозяйства Крыма Ярослав Михайлов.

По его словам, сформирован план поэтапного увеличения площади орошаемых земель на ближайшие три года.

«В план включены более 70 сельхозтоваропроизводителей из 12 районов и трех городских округов Республики Крым, планирующие провести посадки в этот период. Установлены планируемые площади посадок, сроки посадок, географическое расположение этих участков. В результате рабочая группа установила перспективные и имеющиеся источники орошения для этих участков», – добавил он.

Создание гидросооружений для орошения будет вестись за счет средств сельскохозяйственных компаний, которым будет компенсировано 70% затрат в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». Общая сумма, необходимая на реализацию этих мер, составляет 6,2 млрд рублей, из них 4,3 млрд за счет государства.

«Выполнение данной задачи возможно при использовании всех возможных источников орошения: в плане предусмотрено использование подземных источников с глубиной бурения от 20 до 450 метров, поверхностных источников, а также использование очищенных сточных вод после реконструкции канализационно-очистных станций в Симферополе и Евпатории», – отметил Михайлов.

Тем не менее директор департамента мелиорации министерства сельского хозяйства России Валерий Жуков предложил придерживаться существующего плана и подождать итогов 2017 года, чтобы затем уже вносить в него коррективы.

«Мы прописали в 2017 году 1,5 тыс га (увеличение площади орошаемых земель), в 2018 – 3,5 тыс га, в 2019 – 16 тыс га, в 2020 – 25 тыс га. В общем получается, что мы планируем 45 тыс га. Нужно, чтобы мы были корректны. 45 тыс га – это гарантированно, а с теми источниками, что мы запланировали, мы никак не выходим на 60 тыс га (озвученные Михайловым). Это хорошо, что есть понимание на 60 тысяч, у меня есть понимание на то, как обеспечить на 40 тысяч. А как еще на 20 это увеличить – я не знаю. Давайте проанализируем, посмотрим на результат 2017 года и тогда скорректируем планы на увеличение. Лучше план перевыполнить, чем не исполнить», – отметил Жуков.

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