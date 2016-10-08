Президент РФ Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи и в случае необходимости попросить о привлечении московских структур для помощи в ремонте. Об этом сообщает ТАСС, - передает Керчь.ФМ

В ходе общения с детьми из «Артека» президенту РФ рассказали, что артековцы ездили на экскурсию в Керчь. Им рассказали о попытках построить переправу через Керченский пролив, о 200 проектах, которые не смогли реализовать. Дети также пообщались со строителями, задали им интересующие вопросы и рассказали об этом мосте.

«Мы в Керчи были в прошлом году и обещали помочь отреставрировать лестницу. Я хочу у главы Крыма спросить, у Сергея Валерьевича (Аксенова), а там что-то происходит?» - спросил Путин в контексте рассказа о поездке в Керчь.

«Так точно, Владимир Владимирович. Проектная документация разрабатывается. В этом году будет полностью проект, пройдет экспертиза. В следующем году (пройдут) строительные работы», - ответил Аксенов.

«Вот видите, в прошлом году мы приняли решение и целый год разрабатывается только проектно-сметная документация, но глава Крыма здесь не причем, есть общая работа при поддержке московских всяких ведомств. Сергей Валерьевич, мы вас с ребятами просим обратить на это внимание. Если нужна поддержка еще московских структур, давайте мы это сделаем, подтолкнем, чтобы побыстрее все происходило», - ответил Путин.

Напомним, в 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Керчь, в том числе и Большую Митридатскую лестницу, где с ним встретилась Татьяна Умрихина. Также, Путин с Медведевым дали поручение привести Митридатскую лестницу в Керчи в надлежащий вид. В Керчи продолжают укреплять основание Митридатской лестницы. Татьяна Умрихина проинформировала Путина, как выполняются его сентябрьские поручения