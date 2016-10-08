Президент РФ Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи и в случае необходимости попросить о привлечении московских структур для помощи в ремонте. Об этом сообщает ТАСС, - передает Керчь.ФМ
В ходе общения с детьми из «Артека» президенту РФ рассказали, что артековцы ездили на экскурсию в Керчь. Им рассказали о попытках построить переправу через Керченский пролив, о 200 проектах, которые не смогли реализовать. Дети также пообщались со строителями, задали им интересующие вопросы и рассказали об этом мосте.
Напомним, в 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Керчь, в том числе и Большую Митридатскую лестницу, где с ним встретилась Татьяна Умрихина. Также, Путин с Медведевым дали поручение привести Митридатскую лестницу в Керчи в надлежащий вид. В Керчи продолжают укреплять основание Митридатской лестницы. Татьяна Умрихина проинформировала Путина, как выполняются его сентябрьские поручения
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