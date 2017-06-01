При поддержке Министерства образования и науки РФ запущено приложение «Поступай правильно». Новый сервис дает информацию о вузах России, которые ведут набор студентов в 2017 году. Об этом сообщают Новости Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Платформа разработана ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» и обеспечивает простой поиск вузов по различным критериям, возможность сравнить вузы по выбранным параметрам.

Пользователи смогут найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет, участии университета в различных рейтингах.При подготовке использовалась информация, интегрированная из ряда информационных систем, при этом данные, подтвержденные образовательной организацией, отмечены в паспорте специальным штампом.

Приложение уже доступно в Google Play и App Store бесплатно и не содержит рекламы.Разработчики продолжают уточнять данные и развивать мобильное приложение. Авторы призывают пользователей уточнять информацию в приемных комиссиях вуза и сообщать об изменившихся данных.