В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали фотографии своего маленького путешествия в Новый Свет. В это воскресенье, керчане направились на встречу к солнечной погоде и красивейшим пейзажам. Наши читатели посетили тропу Голицына и набережную Судака.
«На удивление, как на тропе, так и в Судаке очень много людей. Выезжая из Коктебеля на «серпантин» нас встретила нереально красивая панорама – бирюзовое бескрайнее море и горы. Как и обещали, вход на тропу бесплатный. Все облагорожено, везде стоят урны, сетки от мелкого камнепада, ограждения. Купаться в первой бухте у нас не получилось, так как там большие камни. Поэтому мы двинулись к Царской бухте, куда нет прохода и приходится идти просто по горе, сквозь камни и корни деревьев. В самой бухте холодная вода и много людей. Большинство добираются сюда с помощью катеров, а мы наоборот, назад решили доехать на катере, где с нас взяли по 200 рублей с человека. Отличные эмоции, приятная усталость, а воздух какой! Чего только стоит можжевеловая роща. Крым прекрасен!», - рассказали керчане