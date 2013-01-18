В редакцию сайта Керчь.ФМ читатели прислали фото стройки, которая ведется на пляже в Золотом.

Двухэтажное здание строят прямо посредине пляжа, перекрыв проход. Людям, чтобы перейти дальше к песку, приходится идти по воде.

«В Крыму демонстративно борются с застройкой, а тут просто пол-пляжа себе забрали и хоть бы что. Никому нет дела. Были в этом месте два года назад, и на пляже были только гаражи кооперативные, но это стройка - просто верх наглости. Такого мы не видели ещё нигде», - написали возмущенные керчане.