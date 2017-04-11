На 7 км от Керчи в сторону Феодосии, продолжаются работы по строительству трассы «Таврида». Уже виднеется заасфальтированная дорога, проходящая рядом с нынешней трассой, - передает Керчь.ФМ.

Заасфальтировали примерно 1,5 километра нового участка дороги. По ней двигается только рабочий транспорт.

Вдоль трассы проходят подготовительные работы для строительства «Тавриды». По всей дороге, где ведут ремонт установили предупреждающие знаки.

Напомним, трассу «Таврида» и автомобильный подход к Керченскому мосту будет соединять двухуровневая развязка. Автоподход к Керченскому мосту будет способен пропускать более 40 тыс машин в сутки. Работы на трассе «Таврида» развернулись от Керчи до Белогорска. Под Керчью продолжаются работы по строительству трассы «Таврида». Придорожную инфраструктуру для «Тавриды» разработает специальная рабочая группа. На трассе «Таврида» установят зарядные станции для электромобилей