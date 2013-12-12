Жители Кирова-Борзенко в Керчи не могут выехать на работу. Вся узкая улица – единственный выход из жилого района – заставлен автомобилями. Об этом в редакцию Керчь.ФИ написал постоянный читатель.

«В выходные дни все еще усугубляется желающими поближе подъехать к рынку. А мы выезжаем со двора, чтобы ехать на работу, и остается нам машины на руках переносить», - написал керчанин.

Напомним, жители района неоднократно сообщали, что в связи с тем, что у центрального рынка нет большой парковки, то по дороге к налоговой водители паркуют свои авто перекрывая пол-улицы. Керчане просят хотя бы частично запретить на улице Борзенко парковку