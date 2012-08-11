В Крыму задержали 37-летнего мужчину, который снимал канализационные люки и выкладывал их на железную дорогу на северном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте, - передает Керчь.ФМ.

Информация о хулигане поступила от машиниста электропоезда сообщением «Симферополь – Соленое озеро».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили 37-летнего местного жителя. Мужчина признался, что ради забавы снял в различных частях города канализационные люки и наложил на железнодорожное полотно», — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».