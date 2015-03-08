В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма создали рабочую группу по рассмотрению обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства, - передает Керчь.ФМ.

С начала 2017 года в ведомство поступило 4 тысячи 664 обращения граждан. Из них 493 поступивших напрямую, 77 по результатам личного приема, 250 из интернет-приемной Портала Правительства РК, 1 387 через Совет министров РК, 2054 через телефонную линию Главы РК, 53 из Государственного совета РК и 350 из иных органов государственной власти и организаций.

Большинство обращений касались муниципальных образований Симферополь, Ялта, Феодосия, Керчь и Евпатория.

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов, его ведомство – одно из министерств, куда поступает больший процент от всех обращений крымчан в Правительство Республики.

«Большое количество обращений от граждан со всего полуострова побудило нас создать рабочую группу по их рассмотрению. Это позволит наиболее оперативно решать все вопросы, с которыми наше население обращается» — отметил глава ведомства.

Кроме этого, с начала года в министерство поступило 4 тысячи 778 документов. Отправлено исходящей корреспонденции 5 тысяч 482 документа, из них инициативных 1335. Как отметил Сергей Карпов, министерством ведется планомерная работа по исполнению контрольных поручений Президента и правительства РФ, Главы и Совета министров РК.

Данная работа проходит в непосредственном взаимодействии с Главным контрольным управлением Аппарата Совета министров РК.

«Мы отрабатываем контрольные поручения на отдельных совещаниях с Главным контрольным управлениям, которые проводятся в режиме «живого» взаимодействия с их специалистами, а также на отдельных плановых совещаниях» — подытожил глава ведомства.