Многие крымские школы работают по неэффективным штатным расписаниям. Об этом журналистам Крыминформа заявила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова, - передает Керчь.ФМ.

Она подчеркнула, что информация о средней ежемесячной заработной плате педагогического состава ниже 25 тыс рублей не соответствует действительности.

«Позволю себе защитить министерство образования, потому что министерство занимается этим вопросом ежемесячно, и я официально заявляю, что средняя заработная плата крымских учителей составляет 25 тысяч рублей. Я имею на руках зарплатные ведомости школ, по которым и отчитывалась перед главой республики», – акцентировала министр.

Основная проблема, по словам Гончаровой, заключается в неэффективном трудоустройстве непедагогического персонала.

«К большому сожалению, наши малокомплектные школы, многие сельские школы, имеют неоптимизированное, неэффективное штатное расписание, а его формирует директор школы. В одной из раздольненских школ на 197 ребят при проектной мощности в 800 мест есть целая ставка такого сотрудника, как гардеробщик. В этой же школе есть полставки инженера по охране труда, тогда как во многих школах эти обязанности возложены на одного из заместителей директора. Есть сельские школы с контингентом 300-350 человек, которые имеют четыре и пять заместителей директоров», – привела примеры Гончарова.

Она пояснила, что в таких случаях министерство вынуждено доводить до 50% из общего фонда оплаты труда выплаты прочему непедагогическому персоналу.

«Оптимизация однозначно будет проходить в некоторых школах», – заключила министр.

Напомним, в Крыму проверят порядок начисления зарплат педагогам